去年處理2946宗網絡釣魚　電腦保安事故中心派宣傳車籲防範

近年網絡釣魚攻擊個案日趨增加，香港生產力促進局轄下的香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)去年共處理2,946宗有關網絡釣魚的事故，由辦公室以至日常生活，無孔不入。有見及此，HKCERT於今(26日)起至7月2日一連7日舉辦以「網絡釣魚 全城防禦」為主題的第一階段宣傳活動，利用流動宣傳車形式走入社區，教導公眾如何分辨及預防釣魚攻擊陷阱。

HKCERT去年共處理2,946宗有關網絡釣魚的事故，雖然較2021年下跌21%，但所涉及的網址URL(15,736條)卻上升4%，當中逾60%與電子商貿、網上銀行及加密貨幣有關。HKCERT近期亦留意到攻擊者以發送釣魚訊息並創建釣魚網站來冒充一些本地網上平台及招聘機構，從而騙取用戶的登入資料，以及收集信用卡和銀行戶口等敏感個人資料。

為此，HKCERT透過流動宣傳車加上簡明展板和互動遊戲，深入社區教育公眾何謂及如何抵禦釣魚攻擊，以加強防範、避免受騙。生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文工程師表示，釣魚詐騙是網絡攻擊的主要犯案手法，連續數年位於高位，HKCERT希望透過今次流動宣傳車活動，落區接觸更多市民，教育公眾如何防避網絡釣魚攻擊。政府資訊科技總監辦公室副政府資訊科技總監(署理)張宜偉稱，港府去年底發布的《香港創新科技發展藍圖》明確指出要通過不同層面的工作，提升社會各界對網絡安全的意識和防禦能力，以期有效應對相關網絡安全威脅所帶來的風險，資科辦期望透過不同渠道，包括與HKCERT協作，提升市民防範網絡陷阱的能力。