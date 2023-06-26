就47人初選案作供　彭卓棋稱「視自己為本土派」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，今（26日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前南區區議員彭卓棋自辯，坦承大灣區機遇多於香港，故一直有向香港青年推廣大灣區創業，有人笑他是「大灣棋」。彭承認自己屬泛民，2020年5月左右，亦視自己為本土派。

前公民黨成員鄭達鴻今早作供完畢後，輪到彭卓棋出庭自辯。彭指，自己創立「香港青年創業聯盟」 ，推廣大灣區創業，舉辦講座等活動，讓年輕人知道大灣區創業門檻。彭稱，由於創業必定是「商標行先」，「商標係命根」 ，他為了增強說服力，故特意「自己走一次流程」，花超過6萬港元到內地國家知識產權局，就19個商標申請「商標註冊證」。

彭坦言，大灣區創業機遇較香港大，他希望其業務能發展到大灣區，又笑言因為這方面的推廣，而被取笑為「大灣棋」。法官此時問，辯方這系列的問題，是想帶出相關業務某程度依賴政府資助，亦與內地相關，因此被告不是反政府、反中共。被告回應說，他只是想讓法庭更全面知道其心路歷程。被問到為何參選立會選舉，彭說是因為很多問題不能在區會解決，例如赤柱塞車涉及港島路徑規劃，加上他的初心、夢想是辦青年創業，他希望能在立會這層次上體現。

案件編號：HCCC 69/2022