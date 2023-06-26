掌摑兼着波鞋踩幼童　童樂居女職員認11項虐兒罪　判囚27個月

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴。其中1名在童樂居工作逾30年的女職員被指在不足1個月內於該院舍虐打10名幼童，包括掌摑及穿着波鞋踩幼童的面等，因而被控13項虐兒罪。該女職員上周一（19日）於區院承認當中的11項控罪 ，法官張潔宜今（26日）判處被告監禁27個月。

本案被告陳麗娟（56歲）原被控13項虐兒罪，但她承認當中11條，其餘2罪則於法庭存檔。被告承認的控罪指她在2021年11月20日至12月18日期間，故意襲擊、虐待或忽略多名兒童，當中包括年齡1至3歲的4男1女幼童A、B、L、R、C，以及5名不知名幼童。案情指被告於1989年加入童樂居，並於2007年註冊成幼稚園老師。被告被指於案發期間虐打涉案幼童，當中涉及19次事件，其中男童B涉及10次事件當中。而被告虐待幼童的手法包括扯起幼童把其拋落地、掌摑他們、以書本拍打面部等，其中B試過被穿着波鞋的被告踩面及手，亦試過被踢胸口等。所有幼童被虐的過程均被院舍閉路電視拍到，被告最終於2022年1月7日被捕。

案件編號：DCCC 541/2022