大灣區護士來港交流實習　第二批100人最快今年底報到

為加強粵港兩地醫療人才交流，醫管局推出大灣區專科護理知識交流計劃，目標兩年內分三次安排300名廣東省護士來港。其中，首批70人已於今年4月抵港，並展開為期10個半月的交流；第二批100人則預計今年底或明年初來港，醫管局正與廣東省衞健委商討安排。

醫管局表示，經計劃來港的內地護士，事前須先完成80小時網上理論課程，隨後可於醫管局聯網醫院的指定專科，參與45個星期臨床實習。目前，首批70名護士已獲安排在本港7個聯網的內科及老人科病房參與臨床交流，每個區網各10人。在導師監督下，內地護士可參與護理工作，包括為病人評估，傷口護理及健康教育等，完成每周專科實習44小時。另外，醫管局安排住宿及每月生活津貼。

醫管局指，法例要求內地醫護不能獨立工作，需由本地醫護一對一指導。有病房經理指，不少護理工作如收症及換尿片等難以單獨完成，在內地護士協助下，減輕了工作壓力。有內地護士表示，透過交流認識了香港護理環境，加上本身熟悉廣東話及英語，與病人溝通及使用醫管局系統均沒有困難。