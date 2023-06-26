企業及明星應援日收百萬　電車今年不加價　暫無意輸入外勞

電車公司宣布今年不會申請加價。去年加價的香港電車表示，隨着社會復常，本地乘客量已回復至疫前90%，而旅客量仍波動不穩，僅五一長假期等較佳。該公司坦言，近年電費、人力等成本上漲，「加價壓力都永遠都有」，但公司財政仍然穩健。其中，電車車票和非票務收入各佔一半，而企業和明星應援包車，一日至少收費100萬港元。他們說每逢電車日，便會收到眾多公司查詢包車費用。公司說短期內，至少今年無意再申請加價，又笑言過去10年只加價兩次，有網民反映「加得少」。

雖然暫不加價，但付車費的方法逐步增加。電車正引入電子支付，本月已於100輛車安裝新拍卡機，能接受信用卡、支付寶、銀聯閃付等12種電子支付工具，估計兩至三星期後完成其餘60輛車。他們認為新服務能方便沒八達通或足夠零錢的旅客，或八達通餘額不足的港人。該公司又宣布，隨著海外旅客重臨香港，疫下停駛的電車全景遊將於9月重新啟航，車費維持150港元，但會新增AR（擴增實境）體驗；亦會與沿線小店合作推出旅客優惠。

港府早前宣布放寬「補充勞工計劃」，電車公司有約10%空缺，主要是車長和技術人員，而由於電車人員未包括計劃，短缺的情況未算嚴重。香港電車董事總經理戴弘博表示，會繼續在本地招聘，暫時不考慮輸入外勞。

另外，現時各大交通公具陸續推出到站預報，不過電車早前的預報系統已停用。他們解釋，當年的系統使用GPS導航，而由於電車站與站之間平均僅250米，系統準確度低。現正準備重推到站預報，正在每晚3小時維修時間，於全港島30公里的路軌加裝新設備，預計明年完成。