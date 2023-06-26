管有大麻糖屬違法　違者最高判囚7年

近年大麻在本港流行，根據藥物濫用資料中央檔案室2023年首季的統計數字，今年首季被呈報的整體吸毒人數為1,779人，較去年同期升近18%，21歲以下青少年被呈報吸毒的有205人，青少年最常吸食的3類毒品依次為可卡因、大麻和氯胺酮(俗稱「K仔」)。事實上，大麻包括大麻二酚(CBD)目前在港被列為《危險藥物條例》下的危險藥物，故市民如管有或服用含有CBD的食品或產品，包括大麻糖果及護膚品等，都屬違法。

CBD和四氫大麻酚(THC)是天然存在於大麻植物的大麻素。THC具精神活性作用，受國際規管，並受《危險藥物條例》管制；CBD不具精神活性作用，沒有被濫用的風險。CBD產品近年大行其道，並以不同的形式出現，如糖果、護膚品、口服油、咖啡粉及健康補充品等，聲稱可減壓，甚至紓緩濕疹症狀。由於部分大麻糖的外表與一般糖果無異，故外國亦曾發生有兒童誤服大麻糖事件。

惟根據政府化驗所的科學意見，從大麻提取CBD時，極難從大麻分離出純CBD，產品在生產過程中亦有受THC污染的風險。因此，港府今年2月起把CBD正式列為《危險藥物條例》下的危險藥物。保安局早前稱，自修訂《危險藥物條例》後，執法部門共檢獲1,098件懷疑含CBD產物，包括護膚品及精油等，涉及25宗案件，拘捕9人。被捕9人中，其中兩人為旅客，被截獲時身上有其他毒品；其餘7人則為本地人，部分是以郵包方式寄往住所時被海關截獲。

根據《危險藥物條例》，非法販運（包括進口及出口）及售賣受管制物質的最高刑罰為終身監禁及罰款500萬港元；違反《條例》管有及服用受管制物質的最高刑罰為監禁7年及罰款100萬港元。