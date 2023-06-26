港大校園工程樑柱現空洞　工程師倡用儀器斟察內部結構

香港大學校園發展工程，日前被揭發有尚未完工的宿舍疑現施工結構問題，其牆身和樑柱混凝土出現「黃蜂竇」空洞。港大校長張翔今日(26日)表示，校方正密切監視相關工程問題，強調會嚴肅處理事件和重視工程安全性。另有工程師認為，今次問題或與施工工藝有關，建議以儀器斟察內部結構有無更多空洞。據了解，有關工程問題涉及「西高山校園重建計劃」。

張翔表示，校方會與承辦商和政府合作，專家和工程人員正在研究有關問題，強調十分重視建築安全要求。但他指，整個管理層正討論有關事件，了解該事件更多細節，目前仍未有更多細節可透露，相信不久之後將會公布進度和細節。他又認為，其實每個建築也有一些需要關注之處。

結構工程師倪學仁表示，工程出現「黃蜂竇」主要因為灌漿時水分或空氣被困在混凝土之中，而又不能釋出。他認為工程期間應用震板或震筆震動，更易釋放水分或空氣；相關問題的嚴重程度不一定可根據肉眼分析，需用儀器斟察內部結構有無更多空洞，可能需要打破混凝土來檢測，之後再決定有何補救方法，例如需再次灌漿。