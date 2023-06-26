嶺大與廣州兩學府合作　擬廣東省內設聯合學院招生

本港大學近年加強與內地合作，包括在廣東省城市設立分校。即將於今年9月榮休的嶺南大學校長鄭國漢表示，嶺大正籌備與廣州兩所全國知名大學合作，設立聯合學院，進軍內地教育市場。他又認為當局應該調升本地資助大學錄取非本地生的比例。

鄭國漢今日(26日)出席榮休午宴時回顧其過去10年工作，他稱嶺大一直有計劃到內地發展，以往曾有廣東省城市邀請嶺大設立分校，但他認為該城市不合適嶺大，合作最終告吹。他又透露，曾經在校友介紹下接觸到內地人士，對方邀請嶺大到北方省市設分校，並提供大約30億港元資金，但礙於資金問題及計劃可能涉及地產項目，最後未有成事。他稱，嶺大現時正與兩所位於廣州的大學合作，擬於廣東省城市內設立聯合學院，他認為隨着現時較難再如以往般有內地城市批地及出資邀請本港大學設立分校，因此本港大學與內地大學合作設立聯合學院的發展模式較符合成本效益。

對於移民潮、低生育率等因素令本港學生人數減少。鄭國漢認為當局長遠應調升本地資助大學錄取非本地生的比例，並鼓勵外地專才移居本港。執掌嶺大10年，他稱最懷念是為該校引入科研元素，部分發明例如透明口罩，適合劏房使用的微型空氣過濾機更加獲獎。他又稱，最初加入嶺大時該校教職員的學術研究成績較弱，2014年大學教育資助委員會公布本港8間受資助大學的研究評審工作結果時，嶺大只有25%教職員獲評為最高的4星級和第二高的3星級，他形容該結果是災難級，對此感到碾驚及震怒，但後來他加強管理，嶺大於2020年再評級時，獲評4星級及3星級的教職員比例增至53%，他期望該比例將來會繼續提升。