明年文憑試分兩階段報名　丙類科目今起接受申請

香港考試及評核局今日(26日)公布，明年的香港中學文憑考試(文憑試)將於今年6月及9月分兩個階段接受報名。其中，6月份的報名只涵蓋丙類(其他語言-2023年11月)的科目，並於今日起接受報名，7月12日截止。自修生報名費為550港元，其他語言科目考試費為每科718港元。

考評局表示，以自修生身分報考的人士，必須符合曾應考文憑試，或相等考試；或於2024年1月1日計算，已足19歲；或非修讀文憑試課程，但已修畢或於2023/2024年度正在修讀由考評局決定為等同中六之課程等其中一項條件。而以自修生名義報考的考生，不得同時以學校考生名義報考2024年文憑試。

至於丙類科目在2023年11月考試設有6個其他語言科目，包括：法語、德語、印地語、日語、西班牙語及烏爾都語。考生報考2024年文憑試的丙類科目，將與其報考甲類及乙類科目的數目綜合計算，總數不可超過8科之上限。而丙類(其他語言)科目2023年11月考試的成績，暫定於2024年1月下旬發放。