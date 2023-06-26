壞電器維修再用　缺零件成障礙　團體促港府仿傚外地做法

家庭電器壞了，多數人即時會想到掉棄或送往回收。不過，維修或許是更環保的方法。有非牟利團體舉行免費小家電維修，協助躊躇如何處理壞家電的市民。團體又認為，本港需參考鄰近地區，規定電器生產商在港提供零件，以便維修師傅買零件修復電器，減少浪費。

位於屯門環保園的廢電器電子產品處理及回收設施「WEEE·PARK」於最近數年的處理量徘徊在2.3萬噸，較設計的3萬公噸低，而環保署根據最新固體廢物監察報告，2021年廢電器及電子設備的回收率為74%。民間非牟利義務團體「南地球」表示，仍有不少電器被掉至堆填區，包括電視、電腦、雪櫃等「四電一腦」外的家電。

團體認為，維修再用家電較拆散零件再造好，因此最近5年舉辦免費小家電維修，搶救「醫得到」的家電，下月9日亦將於華富(一)邨舉行小家電維修活動。市民於中午時分交機，同日傍晚便能取回電器，費用全免，但需提早預約服務。

團體又指，維修師傅經常面對無零件的難題，原因在於港府未有如其他地區，規範生產商在售賣地區同時提供零件，令部件電器無法維修，只能掉棄或回收循環再造。南地球期望，環保署設法提供家電可維修的條件，以物盡其用，減碳減少廢物和浪費。