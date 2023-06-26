車Cam直擊：流浪貓公路慘遭輾斃　網民社交網發文緝兇

本港多區有不少流浪貓狗，牠們不時會竄出馬路上，不幸的話或會「命喪輪下」。有網民今日(27日)就在社交平台發布一段車Cam影片，指早上於青山公路目擊流浪貓被輾斃的一幕，由於貓貓開初已在公路不斷輾轉反側搬掙扎，相信牠早已被其他汽車輛撞倒，惟肇事車輛終不顧而去。事主不憤遂於網上發文，昐網友一同追緝兇手。

事發於今早7時許，片主表示當時在青山公路屏山段，發現「有隻貓仔俾(畀)人撞到瞓咗喺地下」，當時車上的一名女性友人亦大喊停車救助受傷小貓，惟他們落車後發現貓咪被後來駛至的田螺車輾過，「(貓咪)掙扎緊最後比(畀)㗎(架)田螺車帶走左(咗)」。該網民又推測，貓咪之前應曾被汽車撞倒後，再被其他車輛輾過而加重傷勢，並「希望大家可以幫手搵個兇手出嚟」。

片主最後表示，事後已安置貓咪在路邊，並聯絡有關動物團體處理，又提醒其他網友，「第一個撞到隻貓嗰個已經應該要停車」。不過，有網友看畢相關影片後，片主停車後導致田螺車需要緊轉彎，才導致貓貓再被輾過而喪命，「你唔咁樣停，田螺車又唔使咁樣行，隻貓就唔使咁樣死啦」、「你有無諗過，你咁停車，隻貓先畀田螺再撞多次」。