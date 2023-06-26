寄艙大菜粉藏1530萬可卡因拘一女　創同類案近3年來最高紀錄

昨日(25日)下午時分，海關機場科人員根據風險管理原則，揀選一名由馬來西亞吉隆坡來港的一名42歲外籍女子進行清關，期間透過X光儀器，發現她所攜帶的2個寄艙紙箱影像有可疑，隨即作進一步檢查，最終檢獲約14公斤、總值1,530萬港元的懷疑可卡因，遂拘捕該名報稱為酒店經理的女子。

海關毒品調查科高級調查主任林子權表示，該批懷疑毒品被收藏於38個偽裝成大菜粉的包裝內，該科其後接手跟進案件，發現該名女子留港期間，會居住於旺角一間酒店，至於毒品來源及本地的毒品接頭人身份仍待調查，稍後不排除有更多人被捕。被捕人士已被落案起訴一項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(27日)在西九龍法院提堂。

林補充，案中有2個可疑之處。第1，關員在檢查時，發現紙箱有大量不同種類零食，而內藏懷疑可卡因的大菜粉包裝明顯有重新封口的痕迹，只要細心觀察即可發現；第2，該名旅客是乘坐廉價航班抵港，一般而言，如果該些旅客需要攜帶額外的寄艙行李，需要支付附加費用，儘管不排除有旅客會特意於當地購買特產，但若然付費攜帶為數不少的大菜粉及零食，顯然有可疑。而本案亦成為近3年來，最大宗利用航空旅客偷運可卡因的案件。