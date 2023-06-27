疫情期間　國泰70機停泊澳洲沙漠

新冠疫情纏港3年，令香港國際機場曾一度如荒漠般人迹罕見。惟在澳洲中部的愛麗斯泉沙漠（Alice Springs desert），疫情期間卻相當熱鬧。事關國泰航空為處理大量因旅遊需求下滑而數目急增的閒置飛機，將超過70架閒置飛機停放在愛麗斯泉沙漠。

國泰航空兩年前將其約70%機隊停泊在澳洲愛麗斯泉沙漠，以降低維修和停泊成本。當時國泰工程人員解釋指，對長期停泊的飛機來說，最大的挑戰就是長期處於潮濕的環境，假如機體停泊在海邊，含鹽分的潮濕空氣可造成飛機部件銹蝕，而將飛機存放在沙漠主要因為相對濕度長期維持約20%的低水平，而且不會出現熱帶氣旋等極端天氣，對飛機保養維修帶來最佳保障。

但隨後本港暫緩航班熔斷機制，航空公司亦計劃逐步提高載運力，並安排停泊海外機隊重新調返香港。當時國泰指，在海外的大型機隊已有一段長時間未有飛行，其工作人員亦加緊維修機體，進行大量測試和檢驗，由於當時約將佔國泰總飛機量70%的機體搬遷回港，成為本港歷來最大型飛機遷移行動。