東方日報A1：國泰客機爆水缸　臨起飛又大逃亡

本港在疫情復常後飛機航班需求急增，惟近日接連發生航機涉安全問題需要中止起飛，引起社會關注。國泰航空繼上周六一架飛往美國洛杉磯的客機，在起飛前因爆轆煞停，導致11人受傷送院後；在昨日（26日）凌晨，航班編號相同、同樣飛往洛杉磯的客機被機組人員發現水缸漏水，機身多處滴水，部分位置更現水柱。機組人員考慮到相關情況不宜啟航，安排受影響的280多名乘客轉乘另一客機，航班最終延遲約12小時出發。國泰證實事件屬水箱損壞而洩漏，並就事件影響旅客行程深表歉意。有工會主席指事件讓各大航空公司保持警覺，要全面檢查機件狀態，以確保飛機安全。

在上周六（24日）一架國泰航空CX880客機因爆轆事故，需要打開逃生滑梯讓310名乘客滑下地面疏散，期間有11名乘客受傷。昨日凌晨國泰一架同為編號CX880，機身編號B-KQK的777客機，原定在凌晨零時05分在港起飛往洛杉磯，當時逾280名乘客已上機，惟在起飛前被發現水缸漏水。由市民提供的片段可見，該客機的機肚位置不停滴水，有部分區域的水流較大，最嚴重之處出現水柱。

國泰航空回應事件時證實，該航班因客機其中一個水箱在注水期間出現洩漏，須延遲啟程，而水箱洩漏乃因損壞而致，已安排另一架客機運作航班，而為配合洛杉磯國際機場的夜間宵禁措施，航班已於昨日中午12時13分啟程。在航班延誤期間，國泰安排了受影響乘客，入住機場酒店休息。

據業內人士指，國泰部分航機在疫情期間停泊澳洲「冬眠」，所有返港航機均已獲當局發出適航證，故此飛到香港服役的航機獲國際認可，並無安全問題。而航機內有多個水箱，用途包括為洗手間沖廁，提供清水予乘客洗手等，並指若水箱漏水對航行安全沒有影響。

一般而言，高空溫度較低，當飛機經過較寒冷的範圍時，機身無論是否沾有水分，都會偶然出現結冰情況；而機場都會在飛機降落後，進行「除冰」程序，此類情況不會影響飛行安全，機師通常會繼續飛往目的地。

民用航空事業職工總會主席李永富指，航機在復航後返回香港，機組人員會詳細為每一個組件檢查，確保飛機在安全情況下飛行；惟由於疫情期間大部分航機停泊澳洲的沙漠，正如一間長期停擺的房屋般，機內的水及電等長期停止運作，有些部件要到飛機再次啟航時，才能檢查得到。他強調，無論機師或地面維修人員都盡心竭力保障航行安全，兩次事件都有賴機組人員及早發現，而避免了更嚴重事故。

李又指，航空公司在起飛前會為航機做足檢查，無論乘客登機前或登機後，都會有既定程序，故此今次事件當機組人員發現客機漏水，已立即通報並讓航空公司作出適切安排，更換另一客機接載旅客。由於航機的維修人員因疫情影響大量流失，現時人手仍然不足，但各人都為了航行安全而盡心盡力，而他亦認同事件讓各大航空公司保持警覺，要全面檢查機件狀態，以確保飛機安全。

民航處發言人回應指，民航處對本地航空公司的運作有嚴格要求，並會按照《1995年飛航（香港）令》（香港法例第448C章）及民航處頒布的《航空營運人許可證要求文件》（CAD360），採取所需規管及監察措施。民航處高度關注有關航空公司近日事件，並已即時與相關航空公司作出跟進，已要求相關航空公司盡快就事件作出深入調查並提交調查報告，亦會繼續密切跟進事件調查進度。

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