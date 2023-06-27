逾半受訪邊青曾參與不當工作　7成屬違法　包括黑幫及毒品活動

青年協會青年違法防治中心今日(27日)公布「青年從事潛藏危機或違法工作研究」結果，有關研究於去年12月至今年2月期間進行，由社工主動邀請青協青年違法防治中心的服務對象填寫問卷，成功收回377份有效問卷，受訪對象介乎12至24歲。發現逾半數受訪者過去1年曾參與不當工作，當中7成屬違法工作，包括涉及黑社會或暴力活動、毒品、滋擾或刑事毀壞行為等，另外3成在過去1年曾參與潛藏危機工作，包括「派發有違法風險的傳單」、「睇場」及「借貸服務」等。

逾六成受訪邊青參與不當工作的原因是「容易搵錢」，而接觸不當工作的途徑，54.7%受訪者是透過互聯網接觸，41.1%透過「三合會成員」，其餘則透過朋友、家人和同學。研究也發現，在190名參與不當工作的邊青中，53.7%來自健全家庭 、91.6%並非失業失學的青年。在家庭關係方面，僅18.9%表示其家人知道他們外出時和誰在一起，只有22.1%受訪者表示會和父母坦誠談話。

青協分享了多個曾協助的個案，其中15歲的學生阿揚來自單親家庭，由外婆照顧。疫情期間，阿揚在家感到沉悶，與朋友在街上流連，因零用錢不足夠，經朋友介紹開始參與販毒工作，最後因為販運大麻被捕，最終判18個月感化令。而年齡相若的13歲學生阿欣，來自健全家庭，但與家人關係緊張，她小六暑假時透過網友介紹於私人場所工作，因崇尚名牌及渴望賺快錢，在朋輩影響下參與性相關工作，其後更獨自提供性服務，於社交平台張貼性感照吸引男士「問價」，其後發現自己感染性病，亦在私人場所與人打架被捕，最終為免家人失望而回頭，不再參與不當工作。

香港城市大學社會及行為科學系教授黃成榮表示，青少年可能未能有效處理「探索自我身份」、「尋找自我價值」和「自我認同」等方面的壓力，而出現違規或犯罪行為。而青協青年違法防治中心督導主任李少翠指出，互聯網傳播速度快、範圍廣已為不法分子提供更隱蔽的招攬手段。李又指，不少青年即使有上學或工作收入，依然抱有「少付出，高回報」的心態搵快錢。她建議加強全港中小學的守法教育，包括青少年防罪知識、正向價值觀、法治素養及公民意識，及早辨識高危青年，進行早期介入，同時加強家庭功能及青年正面支援，協助家庭建立良好關係，減少青年犯罪違規的機會，以及透過建立網絡安全校園與社區，提升青年的網絡安全意識和資訊素養。