不忿女友與其他男性「傾得好埋」　清潔工持刀行商場還押候判

一名男子疑因不忿初戀女友跟其他男性「傾得好埋」，竟在油塘大本型買刀，再卸下刀套拿着刀行商場。他被控管有攻擊性武器罪，案件今（27日）在觀塘裁判法院再訊。被告認罪，裁判官鄭紀航直言，社會最近發生許多同類案件，「任何人都有機會跳掣」，下令被告繼續還押至7月11日判刑，期間為被告索取感化報告。

27歲被告鄭錦誠，報稱是清潔工。他被控於2023年6月10日，在油塘高超道38號油塘邨大本型，管有攻擊性武器，即一把刀，意圖將其作非法用途使用。案件上次押後是為索取兩份精神科醫生報告，以了解被告是否適合答辯，或有沒有其他建議。至今日庭上透露，報告指被告適合答辯，毋須住院。被告隨即選擇認罪。

同意案情指，被告的女友在油塘大本型工作。案發當日下午5時許，被告在大本型見到女友跟她的男同事「傾得好埋」，他感到「好嬲」，於是前往買刀，再往附近便利店買酒飲。被告之後被捕，警誡下說自己因覺得憤怒才買刀，無意傷害人。辯方求情時指，女友是被告初戀，他事發時不知道如何處理，希望法庭讓被告保釋候懲，但裁判官認為較適合做法是繼續還押，再看感化官有否建議。

案件編號：KTCC 1092/2023