涉呃百分百擔保貸款1900萬元　6中小企經營者被起訴

廉政公署調查一宗貪污案件時，揭發6名中小企董事或經營者涉嫌串謀他人虛報公司營業額和僱員薪酬，詐騙一間銀行向該6間中小企批出「百分百擔保特惠貸款」共約1,900萬港元，昨日(26日)分案起訴6人。各被告已獲准保釋，明日(28日)在東區裁判法院應訊，控方將向法院申請將案件轉介區域法院答辯。

6名被告年齡介乎44歲至64歲，各被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。他們分別為Candice Yan & Co.經營者殷海虹；龍運汽車大中華有限公司董事兼股東馮錦輝；浩麟通信網絡有限公司董事兼股東譚瑞群；Hongkong Precreate Trading Co., Limited董事黃展輝；圓力開鎖服務中心經營者黃迦南，以及喜洋國際有限公司董事兼股東胡挺。

6名被告涉嫌於2020年4月至9月期間，各自串謀其他人士詐騙渣打銀行，不誠實地偽稱就「百分百擔保特惠貸款」申請所提交的公司營業額和僱員薪酬證明文件均屬真確無誤，誘使和致使渣打銀行向該6間中小企批出6筆貸款共約1,900萬港元，每筆由逾100萬至400萬港元不等。廉署接獲貪污投訴遂展開調查，發現相關證明文件均屬虛假，部分涉案中小企並拖欠還款。