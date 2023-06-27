批港打造國際高教樞紐只聞樓梯響　教聯會促擴招非本地生追落後

為香港打造成國際高等教育樞紐，政府早於2004年提出相關摡念，至今20年亦「只聞樓梯響」，缺乏藍圖和路線圖。教聯會今（27日）提出7項建議，包括精準宣傳定點招生、擴大招收非本地生的百分比、為海外生提供完善生涯規劃以搶留人才等。

在吸引國際生到港就學方面，議員鄧飛指香港起步已經相較新加坡、馬來西亞及英國等地慢，而現時8大院校可招收20%海外生，但其實遠遠比不上鄰近的新加坡收海外生的比例，甚至院校沒有用盡比例。教聯會會長劉智鵬表示，本港教育國際化的清晰路線圖一直是「有講法、冇實際」，事實上香港國際生源有相當部分來自內地，因此香港是和北美、英及澳紐競爭這些生源，而香港院校在招手內地生時「卡住」要求過高考一本線，但他認為此部分學生也較招收DSE的中位線高，也認為政府可用「搶人才」計劃，撥出3,000至5,000學額，自資院校可招收更多此部分生源。

針對是否應從中小學開始吸引國際生，劉智鵬指高校和基礎教育的學生入境手續不同，加上香港只有百多間英文中學，缺乏大面積收國際生的資源；針對入境政策，他指嶺南大學正和深圳的大學商討互認學分，學生可以互相選擇修讀對方學校的一至兩個學科，而此類政策也需要和入境處協調。

在宣傳工作方面，鄧飛指政府需要「引進重點優質學生」，也可在各地經貿辦假設教育局職員，做精準及定點宣傳，同時政府可檢討入境規例對留學生實習的制度，再擴展公私營實習渠道，為海外生提供實習機會，當局也應同步做好配套政策，與院校、企業和市場合作，從中為留學生安排更多實習機會。教聯會主席黃錦良表示，歡迎政府可做跨部門協調，才可更好推動計劃。