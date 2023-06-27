名媛蔡天鳳碎屍案　前家姑今申請保釋遭拒

名媛蔡天鳳疑遭前夫鄺港智一家殺害分屍案，6人先後被拘捕及起訴，其中姓鄺前夫、前家翁及前大伯被控一項謀殺罪，前家姑被指疑在案發後刪除訊息及通話紀錄，被控以妨礙司法公正罪，其餘2人涉嫌幫助鄺港智逃走，被控協助罪犯罪。案件已押後至7月31日再提訊。一直還押的前家姑，今早(27日)到高等法院申請保釋。控方繼續反對保釋，法官李素蘭在聽罷雙方陳詞後，拒絕被告擔保外出，被告須繼續還押。

被告鄺氏一家包括死者前夫鄺港智(28歲，無業)、前大伯鄺港傑(31歲，司機)、前家翁鄺球(65歲，退休人士)及前家姑李瑞香(63歲，退休人士)。姓鄺3人被控於2023年2月21日在大埔汀角路龍尾村一單位內謀殺女子蔡天鳳。李瑞香則被控於2023年2月23日，銷毀對她進行刑事調查謀殺的資料。

同一事件中，另有2名被告，包括遊艇公司職員的41歲男被告林舜，及報稱無業的29歲女被告潘巧賢。同被控於2023年2月24日在香港某處，當鄺港智犯可逮捕的罪行即謀殺罪，而知悉或相信鄺就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理解釋下，安排鄺乘坐遊艇至澳門，而意圖妨礙拘捕或檢控鄺。據了解，潘巧賢是美食網紅，社交帳戶有逾3萬名粉絲，她亦曾上載與林舜的合照。這兩名被告一直獲准保釋。

案件編號：HCCP 413/2023