初選案被告彭卓棋續自辯　「攬炒」等激進選舉語言屬「當時需要」

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權案，今（27日）在西九龍法院（暫代高院）續審。被告之一、獲准保釋的前南區區議員彭卓棋續自辯，聲稱由於當時選民屬「最黃」，故選擇用「攬炒」等激進選舉語言爭取支持，形容「當時食客需要食呢啲嘢」，承認這是「唔係好好嘅策略」。

彭卓棋承認，他曾在競選單張中，提到以議會抗爭攬炒迫政府回應五大訴求，單張中更聲言沒有妥協空間。彭解釋，他其實是被捕後才理解「攬炒」的意思。這是因為報名初選後，才發現忽略了初選選民是「最黃嘅一群」。他原本有想過把創業、服務社會的事宜放進單張，但他漸漸覺得在當時社會氣候下，這些東西根本無人理，於是用上很多激進詞語作為賣點，爭取黃營支持。

彭說，《港區國安法》生效後，他有擔心部分競選單張違法，故有撕毀該些單張。彭指，作為立法會議員，無論是什麼立場，都應該秉行公義，視乎議案是否公義才投票。以他理解，他是可以運用或不用權力否決財政預算案。

案件編號：HCCC 69/2022