搗「一站式」偷運人蛇集團　拘12人包括5越南籍男女

執法部門留意到近日經水路偷渡來港的非法入境人數有輕微上升趨勢，遂針對西部沿岸的偷渡黑點展開打擊偷運人蛇行動。同時，人員發現一個活躍新界北、由黑幫操的控偷運人蛇集團，提供偷渡及安排工作的「一站式」服務，人蛇於屯門、天水圍及元朗一帶上岸。

昨日(26日)凌晨時分，人員於屯門龍鼓灘及后海灣海域展開埋伏，至清晨6時許，發現一艘載有6人的快艇，以時速逾30海里駛向后海灣，最後駛入下白泥一條河涌。人員隨即前往下白泥搜查，在淺灘發現該艘快艇，但人去艇空。人員經進一步搜索後，在附近一間村屋發現6名非法入境者，包括1名內地男子、2男3女越南人。

另外，人員在附近發現一輛接應人蛇的七人車及司機，於車內檢獲約3.4萬元人民幣及約1.8萬港元現金、以及越南電話儲值卡。人員相信檢獲的現金為偷運人蛇的收益，56歲七人車本地男司機當場被捕。人員跟進調查後，揭發提供給人蛇短暫停留的村屋屋主，也為偷運人蛇集團成員，並為提供碼頭上岸，遂拘捕該名61歲本地男屋主。集團擬安排人蛇到上白泥一個廢車場，且提供住宿及安排工作，因此該廢車場41歲女負責人亦涉案被捕。

其後，人員亦拘捕人蛇偷渡集團的3名本地男主腦(17至27歲)，涉案被捕疑犯8男4女共12人，涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」等罪被捕，而負責駕駛快艇的內地男子及5名越南男女，亦涉嫌「非法入境」被捕。