斥政府對照顧者支援僅暫「止血」　江玉歡函當局促推針對性措施

照顧者缺乏支援惹起社會關注。議員江玉歡批評現時政府給予照顧者的各項支援僅能做到暫時「止血」，今日(27日)去信勞工及福利局局長孫玉菡，建議政府規劃針對性的支援措施，並設立「照顧者政策專員」，定期檢討及收集意見，並營造照顧者友善社區。

江玉歡指出，社會上有為數不少的照顧者，長年無休無止照顧家人，每日身處水深火熱之中，而隨着照顧者人數不斷上升，政府、社會需要給予照顧者更多支援和關愛，持續完善相關政策，而近日她與不同社福機構、照顧者團體會面，了解照顧者的苦境及訴求。

在函件當中，她指政府與其做大量碎片化的措施，政府更應考慮針對照顧者制定一個整體性及有組織的大方向策略，政府應承擔協調和統籌角色，規劃針對性的支援措施，透過整合常規服務及發動社區和跨界別支援照顧者。她建議當局可參考康復專專員的經驗，設立「照顧者政策專員」。

她指當局在「長者及殘疾人士照顧者支援的顧問研究中，側重於把焦點放在長者與殘人士的照顧者身上，但照顧者的身份很廣泛及多元，包括兒童、SEN兒童及認知障礙症照顧者等均應納入照顧者定義中。