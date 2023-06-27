團體促請政府收地起屋　建議粉嶺高球場遷至竹篙灣

政府預計今年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，其中9公頃擬用作興建公營房屋，而城規會早前舉行多場公聽會聽取市民意見，惟包括球會在內等各方人士反對。團體新思維今早（27日）到政府總部請願，並向發展局遞交信件，敦促政府下定決心收回用地。

新思維副主席崔定邦指，發展局日前將粉嶺高爾夫球場約9公頃地段由「擬建公營房屋用地」暫時修訂為「未決定用途」，認為政府雖「口講有誠意」興建公屋，但此舉動實在令人費解政府是否有決心收回球場建屋。他又指，興建房屋需要「熟地」，惟政府未來10年用作規劃的土地現時大多來自未完成的填海工程，以至未完成收回的棕地等，因此促請政府9月收回土地後，短期內可將球場用作休憩用途，長遠再規劃興建公屋單位。

對於早前有不少團體及高球會會員到城規會表示反對意見，更認為需要球場作體育發展，就此新思維認為高爾夫球運動發展應從長計議，建議可將球場搬遷至竹篙灣第二期康樂用地，並將球場用地擴大至18公頃。新思維強調指並不反對高爾夫球運動，惟興建公屋涉及扶貧、人口發展及經濟發展等事宜，是香港必須盡快解決的社會問題。