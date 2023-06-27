易通行日均收30宗投訴　涉入錯車牌　未曾駛經卻收繳費通知等

「易通行」不停車繳費服務上月7日起推出，目前已在青沙管制區、城門隧道和獅子山隧道實施。據運輸署提交區議會文件顯示，易通行平均每日收取約20萬架次的隧道費，而截至今月16日，運輸署及隧道費服務商日均收到約30宗關於隧道收費的投訴，促整體車流量約0.02%。

運輸署經調查和跟進，發現投訴主要涉及車主稱未曾駛經隧道但收到繳費通知，或稱其車牌號碼懷疑被非法盜用，要求退回隧道費等。在人手核對車牌號碼過程中，則出現入錯車牌號碼，以致向其他車主錯收隧道費。運輸署，如證實車輛遭非法盜用車牌，或在人手核對過程中出現人為錯誤，受影響車主會獲退回錯收的隧道費。

運輸署又指，易通行實施前，青沙管制區即尖山隧道及沙田嶺隧道，在繁忙時間以人手收費通道繳付隧道費，平時需要約2分鐘才可通過收費廣場；實施前平均約半分鐘則可通過收費廣場。至於城門隧門、獅子山隧道的交通流量變化，仍有待進一步觀察。另外，截至今月5日，運輸署已發出逾76萬張車輛貼，佔全港已領牌車輛超過94%。當中，約82%車輛已開立「易通行」戶口。