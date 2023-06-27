研究揭近8成剖腹分娩母哺乳困難　不同奶粉腸道益菌效果差逾40倍

香港大約每5個初生嬰兒便有兩個經剖腹分娩。香港理工大學就剖腹產嬰兒建立早期腸道益菌情況進行研究，並於今日(27日)發表結果，發現77%採用剖腹分娩的母親曾遇到哺乳困難，包括較遲上奶及乳汁不足，當中69%對此感到壓力，而需要選擇配方奶粉餵哺嬰兒。然而，調查發現就補足剖腹產嬰兒腸道益菌效果方面，不同配方奶粉差異高達40倍。

理大去年就不同分娩方式對腸道微生物發展進行本地首項專門研究，發現剖腹產嬰兒腸道內雙歧桿菌水平近乎零；雙歧桿菌是一種可協助嬰幼兒建立良好免疫力，以及保持腸道健康的關鍵益菌，可透過餵哺補足。理大今年進行第二階段研究，研究人員收集75個分別接受15款配方奶粉餵哺的本地剖腹產初生嬰兒的糞便樣本，比較當中雙歧桿菌的數量。研究發現，不同樣本在一周後腸道內雙歧桿菌的數量可出現高達40倍差異。當中為剖腹產嬰兒專研的益生致親組合配方可最快補足益菌數量，在首周後已追至貼近接受母乳餵哺的順產嬰兒腸道益菌之水平，並一直持續至4周後。在12周後，雖然不同樣本中的雙歧桿菌水平已大致相若，不過剖腹產益生致親組別的短雙歧桿菌的數量仍然處於明顯較高水平。

理大未來食品研究院副院長及食品科學與營養學系副系主任邱家琪表示，香港是亞洲區內剖腹分娩率最高的地方之一。雖然母乳是初生嬰兒最好的營養來源，但如因不同理由而需要餵哺配方奶粉，父母應了解不同餵哺方式所提供的營養成分，幫助剖腹產嬰兒及早建立良好的腸道微生物組成。

兒科專科醫生徐梓筠指，剖腹產嬰兒及早提升腸道益菌可增強免疫力，認為剖腹產嬰兒在出生過程中未有接觸母親產道，較少接觸媽媽的產道益菌，尤其是雙歧桿菌。雙歧桿菌是母乳、母乳餵養的嬰兒腸道和產道中最常見的有益細菌，有助嬰兒建立免疫力。若母乳不足，父母可考慮選用為剖腹產嬰兒專研的配方。這類專研配方含有產道同類益菌種及益生元，能為嬰兒補充益菌來源，科研實證可減少將來出現過敏、腹瀉及上呼吸道感染的機會。