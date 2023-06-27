當局擬斥約3.6億進行啟德機場停機坪發展　議員提多項關注

政府建設啟德發展區，擬斥資3億6850萬元在啟德機場北面停機坪發展基礎設施，打造休憩用地，進一步增加暢通性，方便市民來往車站和臨近商業發展區，立法會發展事務委員會今日（27日）討論並通過該項目，稍後會提交給工務小組委員會考慮。多名議員關注項目開放時間、交通發展、基礎設施以及施工滋擾。

議員盧偉國關注環保連結系統，指出政府之前做了很多場「大龍鳳」，結果2020年計劃擱置，被尋常的大巴小巴取代。他強調交通是發展的一部分，應當重視。當局表示，多元組合連結系統包括電動巴士、水上的士等5個元素，部分設施已經落地使用，其他項目也會陸續開發。

多位議員關注項目開放時間。議員劉國勳指河畔公園是一個重要公共實施，認為政府應盡快開啟公園地盤，方便市民由河的一邊走到另一邊；另一議員吳秋北則關注地下購物街落成時間及4個遊憩用地會否預留空間連接購物街，從而避免反覆開挖，浪費時間金錢。

公園方面，當局表示會盡早做中期方案以開放給市民使用，地下購物街則相當於半條彌敦道，總長1500公里，啟德站附近的400米購物節預計今年或明年建成，而餘下1100米會陸續於2029年啟用。啟德休憩用地會留下接駁位以貫通整個購物街。

議員周文港希望不要又建成康文署千篇一律的公園，應利用好啟德河打造成新鮮的景點，安排休閒活動等給市民使用。他還關注3年後完工的行人單車共融通道的交通安全管理。議員林筱魯向當局確認是否有足夠避雨遮陽的設施，議員謝偉銓則建議遮蔭蓋裝設太陽板和電風扇。

當局回應稱，啟德河開發着重公眾參與，曾舉辦過市民活動，之後也會繼續開展；至於共融通道的安全性，會用三重架構模式，設置指示牌、設立使用守則等，啟德河的3個觀景台會設圍欄，讓市民可以安全地享用。其他配套設施則有充足的飲水機、洗手間和多用途區等配合市民需要。休憩用地總數有350個座位，其中160個有遮蔭蓋或是樹蔭，遮陽蓋頂部加裝有太陽能板，政府也會一路審視情況增加座位。

另外，議員謝偉銓還關注施工噪音管理，詢問政府有否測試過噪音分貝以及檢視蚊蟲衞生對附近居民的影響。當局稱會積極推進中期方案，目前有排水設備以防止積水，日後會交給康文署處理，相信能起到良好的防治蚊蟲效果；噪音方面，當局認為工程不會造成太大噪音，亦開通熱線給市民以盡量減少滋擾。