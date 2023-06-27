政府擬收緊高齡職業司機體檢要求　交諮會認同有需要

政府正研究收緊高齡司機續領車牌要求，並於今日(27日)向交通諮詢委員會簡介相關建議。交諮會主席張仁良教授指，隨着本港人口高齡化，年長駕駛執照持有人數目與日俱增。有見近年涉及年長商用車輛司機的交通意外，數量有所上升，且引起社會關注，認同有需要提升相關體格證明要求。

政府指，會繼續聽取相關持份者的意見及盡快敲定具體安排細節，相關修例建議料明年上半年提交立法會，待通過法例修訂及完成系統提升後，預期於明年第三季至年底落實執行。

另外，交諮會轄下交通投訴組今公布，去年第四季共接獲10,190宗投訴及建議。當中，8,441宗與公共交通服務，較2021年同季10,441宗少約2成。涉及違例泊車及其他執法事宜的個案則錄得1,459；其餘207宗涉及交通情況；40宗與涉及道路維修。同期內，交通投訴組完成13,886宗個案的調查工作。當中，12,236宗即88%證實成立，而不成立個案有23宗，其餘1,627宗則因證據不足而無法追查。