政Whats噏：違紀被民主黨革除黨藉　蘇逸恒話打佢都唔返港

東區前區議員蘇逸恒未等民主黨公布革除佢黨籍，就因喺網上透露染疫自揭秘密離港赴英，當時有熟悉佢嘅人士透露，話蘇已購買約半年後嘅回程機票。然而佢喺英國停留將近年半，日前喺社交平台貼文話改變主意，唔會返港。

蘇逸恒喺貼文中話「3張嘢畀人問得最多係喺英國生活點？而一開始係諗住返香港，但好快就改變主意，依家打我都唔返去。算命佬話，我要到45歲左右就會好好，呢幾年都算好差，如果係真嘅，咁我覺得差既日子都好得很。」

生活點好法？佢話家人安好，好快見面，女朋友亦喺身邊，仲養咗貓，有瓦遮頭唔使交租、大量假期，有部車仔周圍去下，雖然間中腰酸背痛，但健康無礙，太無聊就買張平平地機票飛下，唔願出門就打下機、睇吓劇。撇除收到地政罰款單，其他都好得很。

蘇逸恒、時任民主黨副主席梁翊婷同黨內「元老」李華明3人，喺2021年擅自以個人名義支持黨外立法會選舉候選人，涉違黨紀被投訴。該黨中委會喺2022年2月中開會通過紀委會革除梁、蘇黨籍，李則凍結黨籍半年。

因違法佔領中環行動案被判囚8個月、緩刑兩年嘅民主黨副主席李永達，喺2021年8月初秘密赴英後，時任中委嘅委蘇逸恒曾貼文暗指李「叫人衝、自己鬆」，令因民主派「35 +」初選案被還押嘅前副主席尹兆堅大動肝火，唔點名批評蘇係「契弟」，令黨內矛盾浮出枱面。