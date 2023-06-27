布偶幼貓感冒未愈　主人餵撲熱息痛及中成藥　義工痛斥無知害死貓

人類食物不盡然可讓寵物進食，而部分人用藥物於其而言更可謂毒藥。近日有布偶幼貓入屋1個月以來一直受感冒困擾，主人竟以撲熱息痛藥物及中成藥餵飼，以圖自行治療貓貓，該主人其後因無力支付醫療費而選擇棄養，義工近日收到求助後立即接手，惟幼貓近日病情反覆，內臟受損程度仍然不明，甚至可能影響骨髓，該義工直斥「無知害死貓！」

根據網上社交平台Facebook專頁「阿虎愛屁」連日來的貼文顯示，上周六(24日)接獲義工求助，指涉事主人為自行醫治布偶幼貓，於上周二(20日)竟然餵以500毫克、含有撲熱息痛(Paracetamol)的止痛藥及中成藥，翌日發現貓貓不對勁，遂帶到診所檢查並被告知小貓會出現中毒、肝衰竭及出血情況，必須留醫處理，該名主人因無力負擔醫療費而沒有留院。

由於布偶幼貓其後出現血尿並陷入昏迷，義工收到求助後立即接手並再次帶往醫院了解情況，醫生指出由於貓肝臟無法分解撲熱息痛，並造成肝衰竭及溶血，故絕對不能讓貓兒服用。經檢查後發現小貓膀胱內有很多沉積物，尿液亦帶有綠色的殘渣，並即時留在深切治療部(ICU)進行輸血及提供藥物支持貓兒肝臟。

至昨日(26日)貓貓情況一度好轉清醒，但尿液仍有綠色殘渣，部分時間更疑似呈輕微粉紅色，懷疑再度出血，醫生估計小貓膀胱內的殘渣可能是撲熱息痛及中成藥連花清瘟丸的殘餘物。至今日布偶幼貓情況再轉差，未知是否骨髓已受到影響，目前醫生正為貓貓輸血，所有能輔助的藥物亦已用上，希望能保其一命，並形容「布偶BB還能生存已經是奇迹，但現時內臟器官受損的程度仍然不明，仍需在ICU房聞氧氣」。