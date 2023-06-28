天眼直擊 : 惡煞持械闖旺角單位搗亂　4男困戰鬥捱打浴血

東網讀者提供在旺角區一單位發生激烈毆鬥的「天眼」短片，片長2分15秒，日期顯示在本月(15日)下午3時05分，片首見數名惡煞衝入單位，與室內4名男子爭執及毆鬥，一名背向鏡頭戴帽男子及一名站在廁所前的男子作出激烈反抗，戴帽男更被人打至Cap帽飛脫，倒臥𤖠邊，狀甚痛苦；而站在廁所旁的遇襲男子則與數名惡煞拳來腳往，摺櫈賿櫈互相揮舞飛砸，更推翻一張電動麻雀枱，他疑不敵退向廁所關門暫避。

另外，單位內另2名遇襲男子則坐於櫈上，當中1人被打至頭破血流，伏在枱上，另1人則被2名持傘惡煞猛扑頭部，血流披臉，蹲在雪櫃前，其後，一名惡煞向被毆男子指罵說：「第一次見面你話唔知我係邊個？我而(依)家話畀你聽我叫家豪呀！」，隨即與群煞退出單位。

此外，站於廁所旁的男子開門查看情況，欲推開翻倒電動麻雀枱步出，但未能成功，站在原地與雪櫃旁與另一男子低聲交談。其後「家豪」手持一支棍在門外大罵「靠你條垃圾喺度……嚇鬼？」，稍頓一會再罵：「話畀你聽呀！佢叫輝哥呀！唔係阿輝呀！知唔知呀？」、「阿輝哥叫我唔好搞你呀！」，接着「家豪」情緒再度激動衝入單位內高呼：「打啊！你打啊！手都毆斷你。」，繼而揮棍襲擊向臥於地上及坐於櫈上2男子，影片亦到此結束。東網向執法部門查詢事件，獲回覆指因未有詳細地址提供，故未有該宗事件的資料。