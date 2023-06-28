調查指有老師不懂處理欺凌　智庫倡訂立清晰欺凌處理機制

欺凌問題一直禁之不絕。有智庫組織調查顯示，不少受訪學生認為學校提供關於欺凌的相關資訊不足。部分受訪學生也指出，有老師缺乏與欺凌相關的訓練，以致在收到舉報後不知道該如何處理。機構建議，建議學校應訂立清晰的欺凌處理機制，列明該如何舉報、專責處理的教職員及校方往後跟進程序等資訊。

智庫「MWYO青年辦公室」於去年舉辦「欺『零』何時」作品徵集活動，希望學生以旁觀者角度，分享對欺凌的看法。最終收到近150份作品，其後邀請當中26位中學生參與焦點小組訪談，了解他們目擊校園欺凌時的反應及顧慮。受訪學生一致認為，欺凌是一種錯誤的行為，並同意當遇到欺凌時自己有責任向受害者提供協助。

在朋輩方面，若欺凌者的社交地位高於旁觀者，旁觀者會因為擔心招徠報復而不敢制止欺凌。學校方面，不少受訪學生均表示校方會定期舉辦講座分享與欺凌相關的資訊，但內容大多圍繞一些基本信息，較少提及旁觀者的角色，亦鮮有教授實用的調解技巧。部分受訪學生也指出老師缺乏與欺凌相關的訓練，以致在收到舉報後不知道該如何處理。在一些極端的情況中，老師甚至會指責向其舉報欺凌的學生多管閒事。這些不理想的處理手法，很容易讓學生覺得校方並不重視欺凌問題，降低他們求助的意願。

現時不少學校均沒有公開其處理欺凌程序，令學生即使遇見欺凌也不知如何求助。組織建議，學校按照其辦學宗旨及學生的需要訂立清晰的欺凌處理機制，並將其公開予學生、家長及其他持份者查閱。機制應列明學生在遇見欺凌後可如何向校方反映、由哪些教職員專責處理、發生欺凌事件後校方將如何跟進等資訊。