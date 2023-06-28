東方日報A1：黑幫誘販毒刑毀　青少為錢淪替死鬼

邊青淪為黑幫替死鬼！不少失學失業青年因缺乏家庭溫暖而愈走愈遠，香港青年協會青年違法防治中心調查發現，逾半數受訪者過去一年曾參與不當工作，當中七成屬違法工作，包括涉及黑社會或暴力活動、毒品、滋擾或刑事毀壞行為等。逾六成受訪邊青認為，參與不當工作的原因是「容易搵錢」，當中更有13歲的女學生因與家人關係緊張和希望買名牌產品，最終參與性工作，之後更染上性病。機構建議加強中小學生守法教育，也應增強家庭功能和向青年正面支援。

「青年從事潛藏危機或違法工作研究」於去年12月至今年2月期間進行，由社工主動邀請服務對象填寫問卷，成功收回377份問卷，受訪者介乎12至24歲。三成過去一年曾參與潛藏危機工作，以「派發有違法風險的傳單」、「睇場」及「借貸服務」為主，54.7%透過網上接觸到不當工作，同時參與潛藏危機及違法工作則佔18.9%。

研究也發現190名參與不當工作的邊青中，53.7%來自健全家庭，91.6%並非失業失學青年。僅18.9%受訪者指其家人知道他們外出時和誰在一起；只有22.1%受訪者表示會和父母坦誠談話。就首次接觸不當工作的途徑而言，有41.1%受訪者稱接觸「三合會成員」，透過互聯網、朋友、家人和同學亦佔58.9%。更有62.6%受訪邊青坦言，因「容易搵錢」而參與不當工作，有42.6%認為「收入可觀」，31.1%認為不辛苦。

15歲學生阿揚來自單親家庭，疫情時在家感沉悶，與朋友在街上流連，因零用錢不足夠，經朋友引誘後販毒，最後因販運大麻被判18個月感化令。而13歲學生阿欣則來自健全家庭，但與家人關係緊張，小六暑假時經網友介紹於私人場所工作，而且崇尚名牌及渴望賺快錢，在朋輩影響下參與性工作，其後更獨自提供性服務，亦於社交平台張貼性感照吸引男性「問價」。最後她在私人場所與人打架被捕，更染性病，幸好最終為免家人失望，不再參與不當工作。

香港城市大學社會及行為科學系教授黃成榮說，青少年可能未能有效處理「探索自我身份」、「尋找自我價值」和「自我認同」等方面的壓力，而出現違規或犯罪行為。任何人也有機會犯法，尤其當有壓力，又找到有效但違法的辦法時，則更容易犯罪，他形容「犯罪並非蠱惑仔專利」。通常人不會學習電影中的犯罪劇情而犯案，但當接觸壞朋友，又信任壞朋友時，則更易做壞事。

青年違法防治中心督導主任李少翠指出，互聯網普及已為不法分子提供更隱蔽的招攬手段，不少青年即使有上學或工作收入，依然抱有「少付出，高回報」的心態「搵快錢」。她特別提到，當家長發現子女從事不當工作時，應該理性討論，並非與其爭執。

她建議加強中小學守法教育，包括青少年防罪知識、正向價值觀、法治素養及公民意識，及早辨識高危青年，早期介入；同時加強家庭功能及青年正面支援，協助家庭建立良好關係，減少青年犯罪違規的機會；以及透過建立網絡安全校園與社區，提升青年的網絡安全意識和資訊素養。

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