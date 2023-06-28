QS百大學府　港僅5大學入選港大排26　遠遜星洲內地

本港大學的國際排名節節下跌，對政府落力宣揚將香港發展成區域教育樞紐的理念造成打擊。國際高等教育研究機構(Quacquarelli Symonds)下稱QS，公布最新世界大學2024年排名，在加入就業情況、國際研究網絡等新指標後，本港大學排名幾乎全線下跌，僅香港大學及中文大學位列前50名，科技大學更失守前50名的位置。香港大學排名仍是全港最高，但亦較去年下跌5名至26名。亞洲方面，新加坡國立大學排第9，膺「亞洲一哥」，而內地北京大學及清華大學則分列17名及25名。

今年QS世界大學排名加入可持續性、就業情況和國際研究網絡3項新指標，連同學術聲譽、收生國際化程度等，決定104個國家及地區、共1,499所院校的排名。本港有7間大學上榜，其中5間打入首100名，惟前50者則僅港大及中大，分別排名26及47，比去年下跌5名及9名。各校在3項新指標的表現未如理想，其中「就業情況」指標，港大與中大分別排名全球14和53，但其餘大學未進百名之內；「國際研究網絡」指標，7校更置身300名以外，最高分的港大僅42.5分。至於其餘6個原有指標中，以學系國際化程度的評分表現最佳，除浸會大學獲97.8分，其餘6校均全獲100分。

整體排名上，全港排名最高的是港大。除了3個新加入的指標，港大在「學術聲譽」指標亦是本港表現最好的大學，排名世界27位，獲97.6分。跌幅最大的是科技大學，由去年的40位跌至60位。理工大學排名65，維持不變；而城市大學就由54名跌至70名；其餘大學排名在100名以外，浸會大學的最新排名為295，2023年則為281。

不過，除本港大學排名經歷「滑鐵盧」外，在新計算方法下，不少傳統學府優勢不再，美國加州理工學院排名由第6名急跌至15名，北京大學及清華大學亦分別跌5名和11名，分列17名及25名；相反，多間大學則在新機制下，排名大幅攀升，加州大學柏克萊分校，急升17名至全球第10，澳洲3間大學排名更超越本港，並躋身全球前20名內，包括墨爾本大學、新南威爾士大學及雪梨大學。