涉與14歲女童肛交或性交　6男被告中教師及消防准保釋外出

年約14歲女童透過交友程式認識數名本地男子，並懷疑與他們分別發生性行為。執法部門先後拘捕6名男子，當中包括消防員、教師和地政主任，並控告他們「與年齡在16歲以下女童非法性交」及「與21歲以下女童作出肛交」等罪，案件早前經裁判法院提訊後，案件押後至8月16日再訊，6名被告均須還押。其中兩名分別任教師及消防員的被告，今早（28日）往高院申請保釋。高院法官張慧玲最終批准2人保釋外出。

是次申請保釋的被告分別是譚兆竣（25歲，教師）及曹杰庭（28歲，消防員）。譚獲准以現金2.5萬港元保釋及由其母親以現金2.5萬港元作人事擔保，曹則獲准以現金15萬港元保釋及由其兄長以現金5萬港元作人事擔保。另外兩人均不得離港、須交出旅遊證件、居於所報稱地址、每天須到警署報到，以及不得直接或間接接觸控方證人。

譚被控於2023年5月3日，在青山公路悅品酒店荃灣一房間與14歲的女童X非法性交。曹杰庭則被控於5月29日，在葵涌旭逸酒店荃灣一房間與X非法性交。曹另被控於2023年5月29日，在旭逸酒店荃灣605房與X作出肛交。

案件編號：HCCP 438/2023