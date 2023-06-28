搵快錢8類罪案　今年首5月3375人被捕　假難民佔108人

隨着香港全面通關，議員馬逢國提出書面質詢，指多類「搵快錢」罪案近月有所增加，又引述有市民指部分犯案者為非港人，甚至是遊客，關注當局會如何打擊相關罪案。保安局回覆指，隨着社會復常，今年首5個月多種罪行的宗數比去年同期錄得升幅，當中8種具有較多「搵快錢」特徵的罪案，包括店舖盜竊、扒竊、雜項盜竊等，涉案被捕人士共3,375人，當中港人有3,046人，非港人則有329人，其中108人為持街紙的非華裔人士。

局方稱，為監察「搵快錢」罪案，執法部門在統計上將8種具有較多「搵快錢」特徵的罪案作為指標，包括店舖盜竊、扒竊、雜項盜竊、搶掠、街頭劫案、的士劫案、扑頭劫案和街頭騙案。數字上可見，當中多類罪案在今年首5個月期間均有升勢，如店舖盜竊5月有790宗，比1月605宗升約31%；扒竊5月有54宗，比1月21宗多1.6倍；雜項盜竊5月有1,136宗，比1月835宗升36%；搶掠5月12宗，比1月7宗多71%；街頭劫案5月有6宗，較1月的5宗增20%；街頭騙案及爆竊5月份數字亦有升勢。

被捕人士方面，今年首5個月涉上述8類罪案被捕的有3,375人，33%為假難民，最多假難民涉店舖盜竊被捕，共有72人，雜項盜竊亦有24人。被問到有否措施加強保障遊客安全及打擊上述搵快錢罪行，保安局指，執法部門於5月推出一站式「安全城市.香港」網站，向市民提供包括預防盜竊的各類型防罪資訊，亦設有「遊客小貼士」，為旅客提供防罪信息。