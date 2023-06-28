逾75萬人特區護照過期未更換　入境處增撥3成人手妥善處理

雖然本港已恢復通關，惟仍有不少市民的特區護照已過期但未申請換領，議員楊永杰關注相關情況，亦問到會否在港鐵站、各區民政事務處或政府合署等增設申領證件服務站，紓緩換護照潮。保安局回答其書面質詢稱，截至上月底，在2020年至上月期間過期失效的特區護照中，有75萬名合資格持有人未申請更換新護照，另約26萬本在本月至年底期間過期失效。由於涉及保安及個人資料等不同考慮因素，故不適宜在港鐵站等設相關服務站。

保安局表示，入境處在今年首5個月已收到778,159宗特區護照申請，超越疫情前全年數字，每月平均約15.6萬宗或每日7,100宗。特區護照申請數目連續多月創歷史新高，4月初每日平均申請數字更逾1萬宗，較疫情前日均2,700宗增加逾3倍。入境處透過善用科技及有效運用資源，加上不斷優化特區護照的申請程序和工作流程以提升處理量，即使特區護照申請近月大幅上升，入境處一直維持服務承諾，於收妥全部所需文件、申請費用及符合特定規格的相片後，5個工作天內完成處理申請程序，而未滿11歲及並未持有香港永久性居民身份證的兒童，其申請的處理時間為10個工作天內。現時入境處透過增撥資源和增加約3成人手，包括超時工作、聘用退休公務員及合約員工等，以確保特區護照申請能適時獲得處理。入境處會繼續因應服務需求檢討人手安排。

對於建議在港鐵站、民政處或政府合署等其他政府物業內增設申領證件服務站，局方指，由於涉及保安及個人資料等因素，包括增加資訊科技基建設施，確保場地符合設施上的保安要求及安排定期保養，以及妥善存取護照以遵行保障資料原則等，入境處認為將相關服務站設在轄下辦事處內的做法較為穩妥。因應市民對自助服務需求殷切，入境處積極善用科技，計劃在明年落成啟用的新入境處總部大幅增加自助服務。此外，入境處亦會積極探討於現時的辦事處內增加自助服務站的可行性，以進一步提升處理量。