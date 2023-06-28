指中學教ESG太複雜　葉劉斥教育局眼高手低　令師生混淆

教育局被指在中學推行ESG教育是「係概念上出問題」。

ESG（環境、社會及管治）的概念，近年成為商界發展的新趨勢。有議員今日（28日）在立法會質詢政府會否把ESG理念納入中、小學及幼稚園課程中，亦有議員直指教育局在中學推行ESG教育是「係概念上出問題」，指出ESG教育針對企業和金融界，而非中學生，批評在中學教導太複雜概念為「眼高手低」。政府回應重申，當局非要求學生在中學時期掌握所有ESG概念。

教育界議員朱國強質詢政府推廣ESG教育的具體政策與措施為何，會否將ESG理念納入中小學及幼稚園課程，並開展有關的教師培訓。教育局副局長施俊輝回覆表示，小學常識科有教導學生保護環境和節省資源，中學同樣有生物科、地理科、公民發展科亦有將ESG理念納入課程中，又承諾教育局會不斷檢示課程趨勢，令課程與時並進切合學生需要。

議員葉劉淑儀則認為教育局在中學推行ESG教育是「係概念上出問題」，指出ESG教育針對企業和金融界，而非中學生，認為不應在中學教，中學只應教導學生的可持續發展目標，批評太複雜概念在學校教為「眼高手低」，只會令學生和老師混淆。

她又反問教育局官員「應該讀過書」，要求他們了解概念才放進課程。施俊輝回應指課程文件非加入ESG概念，只是不同學課中有可持續發展目標的教育，又重申非要求學生在中學時期掌握所有ESG概念。