斥無善用古蹟發展旅遊　議員要求設立機制與業界商討

本港有1,444幢已獲古物諮詢委員會評級的歷史建築，是寶貴的旅遊資源，但現時不少政府擁有的古蹟未被善用，部分更被圍封。

提出口頭質詢的議員姚柏良以位於高街的舊精神病院立面為例，指該古蹟屬於早期巴洛克式地標建築，寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊極具特色，是遊客及本地居民打卡、影婚紗的地方，但就被鎖上，詢問當局會否建立機制，與旅遊業界商討如何開發法定古蹟的建築，一起做更多，發掘更多旅遊景點。

發展局局長甯漢豪承認政府有時會傾向保守，因擔心開放人流增加，可能會影響古蹟的保留，但強調樂意與旅遊界溝通。她解釋，現時340多項歷史建築中，超過200項已開放，未開放的有130多個，當中100個正使用中，30個是未有使用，願意與業界溝通如何開放該130多項的歷史建築。

議員馬逢國指當局有網站介紹歷史文物，但就「捉到鹿唔識脫角」，部分只有文字資料，甚至只有英文，建議應增加圖片，放網上讓人了解；另無論建築物是否開放，都應在建築物外設立資料牌讓市民了解。

甯解釋指當局希望做到網上遊歷，並已陸續進行工作中，承認對海外宣傳好有幫助，而所有歷史建築法定古蹟外都已完成資料牌的設置，其他建築則完成了50多項。