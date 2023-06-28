小姊妹誤食大麻糖　25歲父涉藏毒等3罪　申保釋遭拒押8月再訊

育有兩名年幼女兒的父親，近日懷疑將一批「大麻糖」放置於住所內，導致兩名分別2歲及4歲的女兒誤服不適，並於周日(25日)「嘔白泡」昏迷送院。該名父親事後被捕，分別被控對所看管兒童或少年人虐待或忽略及藏毒等3罪，並於今早（28日）被解往屯門裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，裁判官把案件押後至8月23日再訊，以等候進一步調查，檢驗相關毒品及索取兩名女童的醫療報告。辯方有替被告申請保釋，但遭裁判官拒絕。

代號C.K.W.的被告（25歲，建築工人）共被控3項控罪。首兩項控罪指，被告於2023年6月25日，在天水圍一單位內，身為超過16歲而對4歲女童X及2歲女童Y，負有管養、看管或照顧責任的人，故意虐待或忽略該兩名女童，其方式相當可能導致2人受到不必要的健康損害；被告另被控於同日在香港管有危險藥物，即9粒大麻糖果。

據悉，案發當日被告的阿姨在案發單位內，女童X拿出一罐糖果叫該被告阿姨替她開，兩名女童在服食後糖果不適送往屯門醫院。經檢驗下發現糖果內有大麻成份，被告則承認該罐糖果為他所有。兩名女童一度情況嚴重，現時則轉為穩定。被告阿姨事後亦曾被捕，但及後獲准保釋候查，須於7月下旬向執法部門報到。

案件編號：TMCC 1413/2023