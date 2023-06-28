慶回歸7.1免費搭輕鐵　睇壁畫歎海鮮　玩盡屯元天

七一假期將至，政府與公營機構帶頭推出多項優惠活動，與市民同賀回歸。當中重頭炮是港鐵MTR Mobile當日將舉行車票抽獎活動，送出7.1萬份免費本地車程及26張全年免費車票，獎品總值超過250萬港元，市民不容錯過港鐵慶回歸優惠。同日，港鐵亦提供免費輕鐵及港鐵巴士服務，市民可趁假期到屯元天一日遊，包括參觀香港濕地公園，到元朗市中心掃街、買手信，遊屯門藍地壁畫村「打卡」，以及在三聖邨海鮮街歎海鮮。行程吃喝玩樂一應俱全，適合一家大小由朝玩到晚。

輕鐵一日遊路線由屯馬綫天水圍站出發，乘搭輕鐵705號綫前往濕地公園站。假期當日香港濕地公園將免費開放，市民可入場親親大自然，了解本地濕地生態之餘，更可探訪小灣鱷「貝貝」。第二站行程則是由濕地公園站乘坐輕鐵705號綫前往天逸站，再轉乘輕鐵761P號綫至大棠路站，即可步到又新街，品嘗地道平民小食，順道購買花生糖等懷舊手信。

醫飽肚後，市民可乘搭輕鐵610、614或615號綫前往藍地站。藍地新村以手繪壁畫聞名，村內長約150呎的壁畫由2位本地藝術家創作，色彩鮮艷，加上栩栩如生的卡通人物，最適合文青藝遊「打卡」。

行程最後一站是三聖邨海鮮街，市民於藍地站乘搭輕鐵751號綫，再於屯門站轉乘輕鐵505號綫即可抵達，琳瑯滿目的生猛海鮮令人垂涎三尺。遊客最後可乘輕鐵505號綫返回屯門站，再轉乘屯馬綫出市區。

港鐵提醒乘客，今年7月1日乘搭輕鐵或港鐵巴士，登車時毋須拍卡或付車費，港鐵亦會加派雙卡輕鐵行駛，並視乎人流加密輕鐵及巴士班次。