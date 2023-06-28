過去5年入境人才批364申請　資產管理專才佔76宗

香港鬧「人才荒」，政府透過多個計劃輸入人才。根據政府提供的數據顯示，在2018年至2023年5月31日，在「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」下，符合人才清單資格的申請共364宗，獲批申請則有361宗，當中以來自內地居首，佔325宗，而清單表列專業中，而資產管理專才或資產及財富管理專才的申請獲批最多，共76宗。

勞福局局長孫玉菡書面回覆議員陳沛然的提問，指經諮詢入境事務處後交代有關數字。在資產管理專才外，金融科技人才的申請百分百批出，共69宗，其次是數據科學家及網絡專或網絡安全專家，佔59宗。

年齡方面，18-39歲佔多數，獲批申請235宗；40-44歲佔71宗，而45-50歲佔36宗，50歲或以則有19宗。在學歷上，持博士學位/2個或以上碩士學位有76宗，碩士學位/2個或以上學士學位佔121宗，而學士學位或同等學歷有59宗。

至於工作經驗，不少於10年相當於學位程度或專家水平的工作經驗，當中最少有5年擔任高級職位佔46宗；不少於5年相當於學位程度或專家水平的工作經驗，當中最少2年任高級職位則有47宗。

當局指政府未有為人才清單的應用設下預期申請的數目，而更新後的人才清單涵蓋更多專業數目，預計可便利更多優秀人才通過來港工作及發展。政府就吸引人才的措施已訂下績效指標，即在2023年至2025年期間，通過各項人才入境計劃，每年輸入至少35,000名預計留港至少12個月的人才，政府會按這指標整體衡量吸引人才的措施的成效。