港花千萬檢測進口食品　議員斥日未倒核廢水先打劫

日本政府和東京電力公司擬將福島第一核電站經過處理的核污水排放入海，引起國際關注。有議員今（28日）在立法會質詢政府會否對來自福島及其鄰近地區鮮活食物製作而成的加工食品施加進口管制、擴大對日本進口食品的輻射檢測等，環境及生態局局長謝展寰表示，本港相關部門做好全面準備面對排放計劃，而政府對此「立場十分清晰」，並表示會以「科學為本」檢視措施。

謝表示，本港多番就排放計劃對食物安全影響向日本當局表達「極度關注」，表明在國際社會未有共識之前，日本當局不應該單方面將核電站廢水排放至海洋，以免對環境造成不可逆轉影響，而國際原子能機構的技術工作組仍然在審視排放計劃是否符合國際原子能機構安全標準，以及會否對人體健康及生態環境產生不利影響，最終報告尚未發表。不過，根據目前資料和評估，受排放計劃影響風險較高的食物，主要來自福島和附近沿岸的水產品，食物安全中心已經在網站提供相關食物安全的資料和日本進口食品的輻射檢測結果。

他續指食安中心在4月中開始已逐步加強對日本進口食品的輻射檢測，增加水產品、特定放射性元素的測量，而當局用於購置所需檢測儀器的額外開支每年大概600萬港元，用於人手、儀器保養、檢測所需的消耗品每年額外開支380萬港元。他表示，一旦日方啟動排放廢水，香港會即時採取嚴格進口管制措施，包括禁止福島一代沿岸最高風險縣份的水產品進口，以及對其他有風險縣份的水產品進行嚴厲管制，會要求日方提供輻射證明文件，否則不准輸入本港。

提出質詢的陳穎欣續斥日本「未倒核廢水先打劫」，因現在已經花費1000多萬港元，質疑未來傾倒30年是否要耗費逾3億港元，又表示香港是日本第二大出口地，有與日本議價的能力，應該「企喺最前線為市民把關」，可惜政府回應未有展現堅定的態度。陳凱欣也指「對日本逾仁慈，只會逾放肆」，指不是由「日本買單」，香港是否應更強硬「落閘」。謝回應指現時香港對日本有5個縣份施加管制，包括蔬菜、蛋、肉等，惟今次排廢水的管制範圍未有訂立，具體範圍則要等國際原子能機構報告和內地專家意見後以「科學為本」視乎具體情況訂立。