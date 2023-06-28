詐騙案激增　議員促修例令銀行業配合執法　阻騙徒利用戶口

本港今年首季錄得8,886宗詐騙案，較去年同期上升6成半，佔總體罪案超4成。今日（28日）立法會討論與銀行業共同打擊詐騙活動。法律界議員林新強要求政府提供過去一年4大銀行騙款50萬港元以上的騙案數量，認為連數據都沒有則不能精準打擊，又建議修改現有法例，令銀行能夠積極配合政府執法，即時停止騙徒使用戶口。

當局回應並不是沒有數據，而是現行機制不單止識別詐騙還有不尋常活動等，以能夠更加全面地監測，亦表示已不斷強化措施，包括推出資訊共享平台以及跨部門合作，執法部門推出防騙app，幫助市民識別詐騙，反詐騙協調中心為市民提供即時資訊，24h熱線和電子報案中心方便市民報案。不單止防範本地騙案，還要進行跨地域合作。

議員譚岳衡指打擊騙案難度很大，騙徒作案不一定在香港，並且有組織有技術，認為當局應從預防着手，例如通過技術封鎖讓其接觸不到市民並加強市民教育。當局稱所有零售銀行需在9月底前採用一致協調方式建立實時的詐騙監察系統。教育方面則會不斷通過電台、網站等更新宣傳。

另一議員指騙徒可以通過擷取信用卡一次性密騙取款項，銀行以信息獲得用戶確認為理由拒絕負責，而令市民承擔所有責任，蒙受巨大損失，質詢當局是否會要求銀行做好保安工作，開發新的身份確認交易方式及銀行應對騙案負一定責任。

當局指今年4月發布了未經授權支付卡交易原則，要求銀行必須以務實態度協助客戶，有發布了33項新指引，例如客戶能按需要進行無卡交易、調整限額等以優化對客戶的保障。