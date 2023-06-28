公共屋邨違泊情況嚴重　當局稱會加強違泊黑點執法工作

本港車主駕車外出，長期面對泊位少的難題，尤其在市區不時都「一位難求」；而對於車主來說，在市區除了商場，不少公共屋邨亦提供可供停泊的車位。惟今日(28日)房屋局回覆議員質詢時，卻揭示了房委會及房協轄下管理範圍，長期面對車輛違泊問題，當中以南區、荃灣及屯門最為嚴重，開出的定額罰款通知書亦最多。

根據房屋局的資料顯示，現時房委會在全港各區屋邨裏，有20,102個停車位，當中以觀塘區最多有3,638個，其次是葵青區的3,000個及深水埗區的2,580個，而房協則有9,570個，以西貢區最多有1,980個停車位，其次亦為葵青區的1,363個及沙田區的1,547個。然而雖然葵青區的泊車位較大，但或當區的需求較大，根據當局提供的違泊執法情況，房委會在葵青區發出的定額罰款通知書亦不少，單計2022/23年度有354張，惟未及屯門、荃灣及南區嚴重，房委會分別發出了1,651、1,415及921張罰款通知書。然而，房協未有因違例泊車而發出的定額罰款通知書的個案統計。

房屋局表示，當屋邨辦事處發現有人在屋邨範圍內的公眾地方，包括在行人路上停泊或棄置電單車等時，會先書面通知物主在指定時間內移走物件；倘若警告無效則會作出移走及扣押，並在有需要時會與其他政府部門採取聯合行動，清理區內違泊式棄置的車輛。而根據數字顯示，房委會在2022/23年年度，因違例泊廾被扣押的車輛數目達到5,136架，較上一年度的7,546架為少，當中以黃大仙區被扣押的數目最多，達到1,202架；其次為葵青區及觀塘區，分別有635及524架。當局稱會加強巡查違泊黑點，及加強人手進行執法工作。