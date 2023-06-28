人口老化倡訂「平安三寶」　議員關注政府處理措施

2026年全港長者人口將增至百分之24.6，屆時香港將進入世界衞生組織界定的「超老齡社會」，然而許多長者未訂立「平安三寶」，即持久授權書、預設醫療指示及遺囑，以對後事作充足準備。議員江玉歡今日(28日)在立法會提出質詢，冀政府交代《維持生命治療的預作決定條例草案》相關的立法建議的推展進度、詳細時間表、以及政府有否計劃將已簽署的平安三寶文件以電子化方式或設立中央儲存庫妥善儲存。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，過去5年，醫院管理局作出的預設醫療指示一共有8032份；持久授權書則有4012份，孫指生死教育目的是打破對死亡的避諱，各相關部門也有進行相關工作，2008年到2022年間共舉行2236場有關講座。推廣持久授權書使用方面，孫表示律政司透過2011年持久授權書修訂條例，落實法律改革委員會建議，放寬持久授權書訂立規定，容許授權人和律師在註冊醫生簽署持久授權書後28天內簽署，也落實了淺白語言及較便利形式撰寫心得持久授權書表格。

孫續指，預設醫療指示目標為尊重病人選擇，提高臨終病人生活質素的重要措施，政府現正草擬維持生命治療的預作決定條例草案，目標在2023年內提交條例草案，政府也將不時檢視和探討提供電子服務的可能性，就預設醫療指示而言，政府將在保留慎入易出原則下，探討電子方式訂立、儲存、撤銷的可能性。

議員謝偉俊表示，預設醫療指示的訂立數量在5年來逐漸下降，又關注會否增加電子註冊制度，醫務衛生局副局長李夏茵回覆指，相關條例於今年5月12日已討論立法框架，希望在年內推動條例立法，惟在電子方式方面，他強調希望可以方便市民的同時，確保慎入易出，而且安排不會涉及中央電子系統，他舉例如病人臨終時改變主意，用紙本的話只需要不告訴醫護便可，但電子方式則是一早決定難以更改。