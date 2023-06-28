家庭快樂指數創3年新低　專家：社會復常港人壓力增

由社會企業進行的一項調查顯示，港人家庭的開心指數創下3年來新低，僅有6.57分。當中有一成七受訪者更表示自己的家庭不快樂，情況更較去年倍增。調查團隊呼籲須關注家中長期病患或特別照顧需要的成員。

由和富社會企業委託東華學院護理學院進行的「香港家庭開心指數調查」，在今年4月3日至17日透過網上問卷訪問了1,300多名市民，結果顯示，以10分為滿分，今年家庭快樂指數是6.57分，低於去年的6.98分，亦是3年來的新低；另有1成7人認為自己家庭不快樂，比例按年上升近一倍。調查顧問石丹理表示，雖然疫情過去，但家庭不會馬上開心，惟在面對社會復常時，對家庭亦會產生一定壓力，特別是年輕家長要處理子女全面復課的生活和情緒轉變，亦要適應工作變化，認為家庭在社會復常期間，需要一段調節期。

另外，石丹理指出，調查亦發現年齡層越低，就越多人認為自己的家庭精神狀態不健康，在55歲或以上的群組中，有4.7%人認為家庭精神不健康，但年齡介乎35至54歲和19至34歲的群組，比例就有8.1%和9.5%。如果有家庭成員有長期病患或特別照顧需要，家庭精神亦都較差。 是次調查研究，該團隊將5種提升家庭抗逆力的行動，歸納為「五種愛的語言」，包括分擔工作、說肯定的言詞、一起花優質時間、送禮物和作身體接觸。調查顯示，有超過6成人會經常為家人服務，但只有約3成人向家人講「我愛你」等肯定的說話或擁抱家人，團隊認為情況仍有改進空間。