重組校董會私人草案今首讀　張宇人已要求中大付70萬開支

3名身兼中文大學校董的議員包括張宇人、鄧家彪和劉國勳提出的中文大學私人草案，今日（28日）在立法會首讀。3人已去信中大要求支付約70萬港元的草案開支，指有關費用為刊憲和登廣告費用，解釋稱用私人草案方式改革校董會，是因做法「有效率」，又期望條例可以最快11月進行三讀。

現時提出《私人條例草案條例》的發起人，須就每個修訂向庫務署繳交33,500港元。不過草案發起人可用慈善目的、或有助政府措施施行等理由，向政務司司長申請豁免全部、或局部費用。當議員提出私人條例草案之後，需要在憲報連續兩期刊登有關法案的內容，並本港中英文報章各刊登廣告2次。

張宇人透露，他們已經向政務司司長申請豁免費用，而要求中大代繳的70萬港元，則為刊憲和登廣告所用的費用。他解釋，刊憲費用為約6,000港元1頁，而條例草案有57頁，進行一次刊憲需要約30萬港元，而法例要求他們需要在憲報連續兩期刊登有關法案的內容，連同廣告費的開支所以需要約70萬港元。他重申有關草案非個人草案，而是為重組中大架構所以要求中大支付相關費用。

至於早前有傳言指私人條例草案是政府的意思，張宇人沒有正面回應說法，僅指就草案一事曾與政府商討，而當時政府向他表示，有大多條例需要處要，難以讓重組中大優先。他個人而言，又不認為中大會主動提出重組管治架構，故提出私人條例草案，他認為任何方法不會較是次來得更得快和有效率，又重申草案非對抗中大。

私人條例草案建議，將中大校董會的成員人數約減少三分之一，由55人減至34人，重組後的校董會校外成員佔大多數，與校內成員數相的比例約為2：1，即校外成員佔23人，校內成員只有11人。有意見認為會令不認識中大的人管治中大，劉國勳反駁校內校董為受薪教職員和學生，而校外校董中可包含舊生和中大有關係的人，認為他們對中大有意識。

此外，有聲音批私人條例草案會影響中大的書院制，鄧家彪不認同有關說法，指過去中大的書院數目有所增加，但在舊架構中新增的書院如敬文書院、和聲書院等，均沒有代表在校董會中，目前做法將新增書院納入架構中。