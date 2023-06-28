三隧分流條例草案恢復二讀辯論　楊永杰將投棄權票

拖拉多年，港府近月重推「三隧分流」方案，立法會今日(28日)恢復二讀辯論三隧分流條例草案，其中議員易志明提出修正案。議員大多支持條例草案，相信能夠改善交通擠塞，但要完全解決問題，就必須要盡快興建第4條過海隧道，另議員楊永杰認為紅隧、東隧加價至40港元，對市民造成壓力，表明將投下棄權票。

修例通過後，將分階段推行，在港府收回西隧專營權當日起，第一階段會在今年8月2日開始，西隧私家車收費下調至60港元，東隧、紅隧劃一加價至30港元，而的士及商用車就分別收25港元及50港元。年底實施第二階段，配合「易通行」推行，三條隧道按不同時段不同收費，非繁忙時間三隧劃一最便宜只收20港元。

議員易志明獲批准提出修正案，劃一調低的士及商用車紅隧及西隧收費至20港元，但調低東隧收費就不獲准提出。

議員陳學鋒表示，第一階段隧道收費對車流量影響不大，不同時段不同收費駕駛者才能夠選擇省錢的方法，相信更有效益，希望當局盡快引用，即使政府收入減少，但興建道路就是讓市民享用，而非牟取暴利，又促請盡快興建第4條隧道，紓緩道路擠塞的情況。

議員楊永杰則認為「不同時段不同收費」下，繁忙時段紅隧、東隧增至40港元，在百物騰貴的情況下，對市民造成壓力，故將投下棄權票；至於易志明的修正案，劃一調低的士及商用車紅隧及西隧收費至20港元，原意是想減輕搵食車的負擔，本是支持，但由於調低東隧收費就不獲准提出，換言之紅隧將同樣擠塞，故不能投下支持票。

議員盧偉國贊成有關方案，但強調有關做法治標不治本，促請當局興建第4條過海隧道，至於修正案方面，盧認為下調的士及商用車紅隧及西隧收費，又將會帶來更多車流，不過就要求當局方案通過後能適時優化及修訂。

議員林振昇關住修例後商用車費用負擔大增，認為貨車、巴士等商用車輛則劃一收50元，而大多司機不是大老闆，每月開支增加2000港至3000港元，要「硬食」有關開支，認為劃一收費減少至30港或40港元，雖政府收入減少，但不影響車流，故贊成易志明的修正案。