保良局嬰兒組虐童案　1女職員認襲擊兒童判囚5個月4星期

位於銅鑼灣的保良局嬰兒組留宿幼兒中心，早前先後有3名照顧員，被指不恰當對待合共6名幼童而被捕。涉案3人均事後被控襲擊兒童罪，其中一名涉及虐待3名約兩歲幼童的照顧員，於本月中在東區裁判法院承認4項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，今（28日）被主任裁判官徐綺薇判處監禁5個月4星期。徐官指被告親友等的求情信指她有愛心、耐性及愛錫小朋友，但觀看涉案片段後認為並非如此，否則便不會出現如此暴力行為，且非偶一為之。

33歲的被告周德元，原被控5項控罪。控罪指她於2022年9月1日至9月14日，在香港銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈3樓「保良局嬰兒組」，身為超過16歲而分別對男童A 、女童B、女童C及男童D，負有管養、 看管或照顧責任的人，故意襲擊他們。不過就襲擊女童C的控罪，獲控方不提證供起訴。

案情指社署於2022年9月16日抽樣檢查涉案院舍的閉路電視片段，發現3天前的下午，B正在3樓遊玩區玩耍時，被告11次用力推B致其倒在地墊上，保良局遂於同月20日報案，被告同日被捕。保良局等反覆檢視閉路電視片段後，發現被告涉及另外3宗發生在遊玩區的襲擊事件，涉及男童A及男童D。其中在2022年9月1日早上，被告兩度將看似為玩具的物件推向正在玩耍的A之嘴內。被告另於9月13日傍晚兩度用力推倒D在地墊上，並用力抬起D的腿及拉向自己，再把D翻倒墊上。翌日傍晚，被告又再把D推倒在地墊，更用腿掃開D，致D向前跌在墊上。

案件編號：ESCC 2240/2022