易志明批新收費變相鼓勵坐白牌車　林素蔚斥政府要市民「硬食」

立法會正二讀辯論三隧分流草案，提出修正案的航運交通界議員易志明表明支持政府透過調整隧道收費，相信有助達至分流，但業界持不同意見，因政府強調以效率優先原則，載客量多少來決定隧道收費，若以此原則，小巴收費應比的士低，但現時小巴隧道費收50港元，的士卻收25港元，認為有違原則。

易志明指現時部分小巴及校巴使用紅隧過海收費10港元，將來卻加至50港元，令他們的成本大增。另外，在「不同時段不同收費」下，私家車在非繁忙時間最低收費20港元，但的士卻要25港元，變相鼓勵市民坐「白牌車」，故認為兩者收費應看齊。

另一議員林素蔚表示西隧道收費遠高於其他隧道，使用率低，多年為人詬病，她引述一項2021年底調查，繁忙時間過海車輛數量超出三隧總容量四分之一，紅隧和東隧更超過50%，通過兩條隧道時間分別為25和17分鐘，為交通暢順時間的3倍。早上繁忙時間過海需要達到每小時1.2萬駕次，是三隧總容量的126倍。

對於第二階段「644」方案持保留態度，她認為有優化的空間，又指東、紅隧加幅大，市民反映難以接受，是「硬食」，更認為政府與民爭利。她建議既然「644」和「633」方案分流效果相若，繁忙時段仍可實施「633」方案，以適應市民經濟能力。

她又指東隧繁忙和非繁忙時段都塞的好犀利，之後更要應付紅隧分流的車輛，建議政府應首先疏導東隧，她諮詢了業內人士表示減少紅燈燈位有機會改善塞車。

香港土地資源有限，但私家車增長迅速，她認為單靠興建道路不足以解決問題，長遠考慮應興建新過海隧道，例如接駁將軍澳137區至港島東區；限制私家車增長，改變駕駛人士出行習慣，鼓勵其轉乘交通工具，同時加強配套系統，增加泊車專程設施，於過海隧道增設巴士專用入口等。她促請政府聆聽市民心聲，積極推進各項措施。

具工會背景的議員郭偉強指易志明的修正案只包含、紅隧道，尚不確定是否能幫到業界，而東隧車輛必會流至西隧和紅隧，擔憂兩條隧道食唔住，更會令附近道路擠塞。他指不願辛苦想出來的方案最後因為修正案功虧一簣、大打折扣，因此表明會對修正案投棄權票。

他認為在有第4條隧道前，不論怎麼分流都會塞，只能是塞少點，形容草案是無得揀當中必須要揀的方案。但仍會支持草案。

身兼行政會議召集人的議員葉劉淑儀贊成重推分流，但美中不足是不應用加價來實現，她指在提高隧道使用效率及符合經濟原則方面並不理想，理論上應採用分階段收費，雖然可能造成駕駛者專挑非繁忙時段較便宜收費時出行，造成非繁忙時段擠塞，但在正式分流實施前還很難講。由於修正案殘缺不全，因此她不能夠支持修正案。